جماهير الوداد تقبل بكثافة على تذاكر مباراة حسم التتويج بدرع البطولة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل فعاليات البطولة المغربية الاحترافية نهاية هذا الأسبوع بإجراء مباريات الجولة 28 و التي ستكون حاسمة في صراع تحديد الفائز بلقب الدوري و كذا في هوية النازلين للقسم الثاني.

و من بين القمم التي ستشهدها هاته الجولة مباراة الوداد الرياضي متصدر الترتيب مع خصمه الدفاع الحسني الجديدي و هي المباراة التي سيكون مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لها يوم غد السبت بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا.

و شرعت جماهير الوداد الرياضي في اقتناء تذاكر المباراة من الموقع المخصص لذلك، حيث أن هناك إقبالا كبيرا على تذاكر المباراة و التي في حالة فاز الوداد بنقاطها الثلاث سيضمن رسميا تتويجه بدرع البطولة قبل جولتين من نهاية الثلاثين دورة.

و يبتعد الوداد في صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة و بفارق 6 نقاط عن المطارد المباشر الرجاء الرياضي، بينما يتمركز الدفاع الجديدي في المركز العاشر بمجموع 32 نقطة.

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