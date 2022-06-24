أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى مليلية المحتلة

2022-06-24 / 12:17
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هبة بريس - وكالات

حاول أكثر من 400 مهاجر الدخول الجمعة إلى جيب مليلية المحتلة من المغرب “ونجح عدد كبير منهم في ذلك” على ما أفادت السلطات المحلية.

وقال ناطق باسم الإدارة المحلية إن القوى الأمنية الإسبانية رصدت “قرابة الساعة 06,40 مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من 400 شخص”.

وأوضح “رغم الانتشار الأمني الواسع للقوات المغربية التي تتعاون بشكل نشط ومنسق مع القوى الأمنية” الإسبانية “تمكنت مجموعة كبيرة من الأشخاص الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة منظمة وعلى نحو متقن وبعنف من اقتحام بوابة الدخول عند الحدود” قبل أن تدخل إلى مليلية.

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