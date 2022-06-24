بسبب المجلس السابق.. عمدة الدار البيضاء ملزمة بأداء مئات الملايين من الديون

2022-06-24 / 13:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بالرغم من انتهاء ولاية مجلس عبد العزيز العماري، غير أن المشاكل العالقة و التي خلفها خلال فترة تدبيره لشؤون الدار البيضاء ما تزال ترخي بظلالها على الواقع اليومي الحالي.

و وجد مجلس العمدة الرميلي نفسه في مأزق بسبب الديون المتراكمة التي خلفها المجلس السابق، خاصة في الشق المتعلق بالديون و التي تعد بالملايير.

و بات لزاما على مجلس الرميلي تأدية مبالغ مالية كبيرة جدا خاصة المتعلقة بفواتير الماء و الكهرباء لمجموعة من المرافق العمومية بعدد من مقاطعات المدينة و العالقة لمدة تفوق الأربع سنوات و أحيانا أكثر.

و في الوقت الذي كانت ساكنة المدينة تنتظر من مجلس الرميلي العمل على ملفات أخرى، أضحى الهم الأول لأعضاء المجلس الحالي البحث عن حلول للمشاكل العالقة التي خلفها سلفه.

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