بسبب المجلس السابق.. عمدة الدار البيضاء ملزمة بأداء مئات الملايين من الديون

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من انتهاء ولاية مجلس عبد العزيز العماري، غير أن المشاكل العالقة و التي خلفها خلال فترة تدبيره لشؤون الدار البيضاء ما تزال ترخي بظلالها على الواقع اليومي الحالي.

و وجد مجلس العمدة الرميلي نفسه في مأزق بسبب الديون المتراكمة التي خلفها المجلس السابق، خاصة في الشق المتعلق بالديون و التي تعد بالملايير.

و بات لزاما على مجلس الرميلي تأدية مبالغ مالية كبيرة جدا خاصة المتعلقة بفواتير الماء و الكهرباء لمجموعة من المرافق العمومية بعدد من مقاطعات المدينة و العالقة لمدة تفوق الأربع سنوات و أحيانا أكثر.

و في الوقت الذي كانت ساكنة المدينة تنتظر من مجلس الرميلي العمل على ملفات أخرى، أضحى الهم الأول لأعضاء المجلس الحالي البحث عن حلول للمشاكل العالقة التي خلفها سلفه.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0