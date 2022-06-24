سيارات تتجول بسرعة جنونية بشاطئ سيدي رحال وتعرض المصطافين للخطر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلق فصل الصيف بشاطئ سيدي رحال التابع إداريا لإقليم برشيد وسط استنفار كبير من المصالح المختصة و التي استبقت حلول المصطافين بإعداد فضاءات و مرافق الشاطئ و الحرص على نظافته.

هذا الأمر استحسنه زوار شاطئ سيدي رحال الذين لمسوا بعض التغيير الإيجابي في فضاءاته مقارنة بالسنوات الماضية خاصة من حيث النظافة حيث يعكف عشرات العمال التابعين لمجموعة “أوزون” على تنظيف الشاطئ و توفير مكان ينعم فيه المصطافين بالراحة.

تجند مدبري فضاءات سيدي رحال لم يوازه مع كامل الأسف التحرك الأمني حيث يلاحظ أن دوريات الدرك الملكي و القوات المساعدة المتنقلة نادرة بالشاطئ لحدود الساعة و هو ما سمح لبعض المتهورين بتحويل المكان لأشبه ما يكون بحلبة استعراض.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فيستغل بعض أصحاب السيارات رباعية الدفع غياب المراقبة الدركية لسياقة سياراتهم بسرعة جنونية فوق رمال شاطئ سيدي رحال، و يستعرضون مهاراتهم في السياقة وسط المصطافين معرضين سلامتهم و سلامة الغير للخطر.

و بالإضافة للسيارات التي تركت حلبات “الكودرون” و اختارت رمال الشاطئ للاستعراض، بات ذات المكان وجهة مفضلة لأصحاب الدراجات النارية و كذلك “الكواد” الذين بدورهم يستعرضون مهاراتهم بشكل جنوني بين المظلات الشمسية مما قد يسبب لا قدر الله حوادث خطيرة خاصة في صفوف الأطفال الصغار.

و يأمل مرتادو شاطئ سيدي رحال من السلطات الدركية و القوات المساعدة تكثيف الحملات و التعامل بصرامة و حزم مع كل من يتجاهل أو يتحدى القانون، خاصة أنه تعودنا خلال مواسم الاصطياف الماضية على تجند المصالح الأمنية للضرب بيد من حديد على كل الظواهر المخلة و هو ما جعل سيدي رحال وجهة مفضلة لآلاف الأسر من مختلف ربوع المملكة.

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