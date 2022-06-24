أشرف حكيمي

حكيمي ضمن قائمة “أفضل 10 لاعبين” في قارة إفريقيا لعام 2022

2022-06-24 / 10:09
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هبة بريس - وكالات

قامت مجلة Four Four Two البريطانية، بنشر تقرير تضمن ترتيب أفضل 10 لاعبين بكرة القدم في قارة إفريقيا عن عام 2022 .

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، منذ أيام عودة جوائز الأفضل في إفريقيا مرة أخرى، بعد غياب عامين بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويتنافس على لقب جائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام، عدد من اللاعبين المميزين في الدوريات الأوروبية، بينهم 3 لاعبين عرب.

واحتل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول المركز الأول في القائمة كأفضل لاعب في إفريقيا، متفوقا على زميله السابق السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونخ مؤخرا.

ونجح صلاح في تسجيل 31 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات خلال العام المنصرم، بينما أحرز ماني 23 هدفا رفقة الفريق الإنجليزي.

وحل في المركز الرابع بقائمة الأفضل إفريقيا النجم الجزائري رياض محرز الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، والثالثة مع مانشستر سيتي، والرابعة في تاريخه الشخصي ككل.

وأنهى محرز الموسم الماضي متصدرا هدافي “السيتزنس” في جميع البطولات، بواقع 24 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف على زميله البلجيكي كيفين دي بروين.

بالمركز الخامس جاء النجم المغربي أشرف حكيمي البالغ 23 عاما رغم أنه في مركز الدفاع إلا أنه يتمتع بقدرات هجومية عالية، حيث سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 41 مباراة بجميع البطولات مع باريس سان جيرمان، ليتوج بالدوري الفرنسي.

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين في إفريقيا لعام 2022 وفقا لمجلة “فور فور تو” كالتالي:

1- محمد صلاح (ليفربول)

2- ساديو ماني (بايرن ميونخ)

3- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)

4- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

5- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

6- السنغالي إدوارد ميندي(تشيلسي)

7- الإيفواري فرانك كيسي (ميلان)

8- الإيفواري سيباستيان هالر(أياكس أمستردام)

9- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

10- الإيفواري ويلفرد زاها (كريستال بالاس)

يذكر أن آخر لاعب فائز بجائزة الأفضل في إفريقيا كان السنغالي ساديو ماني عن عام 2019، في الحفل الذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية يناير 2020، بينما فاز الفرعون المصري بلقب الجائزة مرتين 2017 و2018.

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