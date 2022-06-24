رصد حدث فلكي نادر بالعالم العربي

2022-06-24 / 10:01
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هبة بريس - وكالات

شهد الراصدون في الوطن العربي حدثا فلكيا نادرا للمرة الأولى منذ 18 سنة.

وتمكن الفلكيون من رصد اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر اليوم الجمعة قبل شروق الشمس.

وأكدت الجمعية الفلكية السورية يوم أمس أن مجموعة من كواكب منظومتنا الشمسية ستصطف مع الهلال في مشهد سماوي فريد من نوعه.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية نبيل البيش لوكالة “سانا”: “قبل بزوغ فجر يوم الجمعة بساعة سنشهد ظاهرة نحتاج لـ 19 عاما حتى نراها ثانية وهي موكب مؤلف من سبعة كواكب من مجموعتنا الشمسية الكبيرة تصطف بشبه قوس جميل على قبة السماء مع الهلال المتألق بين الزهرة والمريخ خارج خط الكواكب بقليل متنقلا من كوكب لكوكب خلال النصف الأخير من حزيران وذلك من الشرق إلى الجنوب الغربي قليلا بقيادة الشمس عن بعد بالعين المجردة باستثناء العملاقين نبتون وأورانوس اللذين نحتاج لتلسكوب لنراهما نظرا لخفوتهما لبعدهما عن الشمس”.

بدورها كشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها أن خمسة كواكب ستصطف – تعرف بالكواكب المرئية لأنه يمكن رؤيتها بدون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وسيكون اصطفافها على قبة السماء بحسب ترتيبها الطبيعي من حيث البعد من الشمس.

جدير بالذكر أن مثل هذه الاصطفافات الكوكبية ستتكرر من جديد في عام 2040.

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