الفيفا: تلقي 27 مليون طلب شراء تذكرة لمباريات مونديال قطر

2022-06-24 / 09:40
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هبة بريس - وكالات

كشف حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المكلفة بالبنية التحتية واللوجستيكية للبطولة العالمية، عن بيع قرابة 1.2 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم ( فيفا قطر 2022 )، بعد فترة البيع الثانية .

وقال الذوادي ، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بعنوان “تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022″ ، إن ” هناك طلب قياسي على تذاكر البطولة والإقبال الكبير مؤشر على تحمس الجماهير للقدوم إلى قطر (…) وسيأتي المشجعون من كل دول العالم لمشاهدة المباريات، وسيستمتعون في قطر ببطولة تقام على أرضنا ” .

كما قال الامين العام للجنة ” تلقينا 27 مليون طلب على تذاكر كأس العالم ، وتم الاستجابة لطلبات مليونين منهم ، وسنوفر لهم خيارات سكن تلبي كافة الاحتياجات وبأسعار مقبولة ” .

وأعرب من جهة أخرى عن الارتياح بما حققته قطر في مجال حقوق العمال ، مضيفا أنه تم رصد ” 28 مليار دولار لتوفير وظائف للعاملين خلال فترة بطولة كأس العالم ، مشيرا إلى أن “البنية التحية الأساسية لكأس العالم 2022 بقطر ، جاهزة رغم جائحة (كوفيد-19 )”.

من جانب أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن فريقا متخصصا في تحليل أداء كرة القدم قام بتطوير أدوات إحصائية جديدة تتيح تحليل المباريات في الوقت الفعلي أثناء لعب المباراة. وذكرت الاتحاد في بيان له ، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، “لقد تمت تجربة تلك الأدوات في التصفيات القارية لبطولة كأس العالم 2022 ، بهدف إتاحة المقاييس المحسنة بعد مرور 30 ثانية فقط من بدء المباراة “.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الفريق قام باستخدام تلك البيانات التي تم إعدادها عبر مجموعة من الخبراء لتجربة مجموعة من أدوات تحليل المطابقة الجديدة المعروفة باسم (ذكاء كرة القدم المحسن والمعزز) .

وتابع الاتحاد أن مجموعة من الفنيين قاموا بتطوير سلسلة من المقاييس التي سيتم استخدامها في مباريات نهائيات بطولة كأس العالم ، مضيفا أن المباريات كانت بمثابة الدليل الناجح لمفهوم البنية التحتية المحسنة لذكاء كرة القدم بالنسبة للبيانات الجديدة، التي تتضمن فواصل خطوط الملعب ، والضغط على حامل الكرة وعندما يخسر فريق الكرة.

وكشف الاتحاد ، أنه تم تصميم مقاييس (ذكاء كرة القدم المحسن) بكيفية تؤدي إلى تحسين تدفق المراقبة الحية ، وبيانات أحداث المباريات، والتي يتم إرسالها في الوقت الفعلي من قبل مزودين خارجيين مباشرة إلى قاعدة بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم ، على أساس أن يتم إعادة توجيه البيانات إلى النماذج وإدخالها في اللوغاريتمات التي تقوم بحساب النتائج.

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