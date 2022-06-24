عثر على 54 مليون بحوزتهما.. توقيف شخصين يروجان أجهزة الغش بانزكان
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، الخميس 23 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات الدراسية، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما عن حجز 600 سماعة لاسلكية دقيقة وثلاثة أجهزة من نوع “VIP Pro”، ومجموعة من شرائح الاتصال، فضلا عن مبلغ مالي قدره 54 مليون سنتيم، يشتبه في مصدره.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، وكذا الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
8 تعليقات
الغش انواع حول نقط المراقبة ثم هناك الغش اثناء الامتحان والغش في مباريات التوظيف والغش في الإدارة وو… فاين دور الدولة في القضاء على الغش لان الطلاب هم أعمدة المستقبل ويجب ان يكون ذالك عن جدارة واستحقاق..
لابد من تشديد المراقبة اثناء الامتحانات أمام تطور الوسائل التكنولوجية للغش والاعتماد على الكاميرات ومن ضبط يعاقب طبقا للقانون الجاري به العمل..
الغش في الامتحان كأنه حق بالنسبة للتلميذ يجب إشراك الأسرة في تحمل المسؤلية في التربية والتعليم كما هو معمول به الدول المتقدمة الصين مثلا..
الحياة معركة ومن غشنا فليس منا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا ..
من هو المسؤل عن تدهور المستوى العلمي والثقافي والانحطاط الخلقي للتعليم؟! ولماذا فشل التعليم في المغرب رغم اهداره ميزانيات ضخمة ؟! اين يكمن المشكل ..
نحن مع تطبيق القانون والعدالة لكل من يا ضبطه في حالة غش اثناء الامتحان داخل اسوار المؤسسة التعليمية وخارجها..
لماذا وزارة التعليم تشدد الرقابة في امتحانات البكالوريا بالخصوص ولماذا باقي الوزارات والمجلس الاعلى للحسابات لايحركو ساكنا على الفاسدين والمفسدين..
وتبقى منظومة التعليم فاشلة باكملها والباكالوريا اغلب التلاميذ الحاصلين عليها تبقى فقط بالغش ..