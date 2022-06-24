عثر على 54 مليون بحوزتهما.. توقيف شخصين يروجان أجهزة الغش بانزكان

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، الخميس 23 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات الدراسية، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما عن حجز 600 سماعة لاسلكية دقيقة وثلاثة أجهزة من نوع “VIP Pro”، ومجموعة من شرائح الاتصال، فضلا عن مبلغ مالي قدره 54 مليون سنتيم، يشتبه في مصدره.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، وكذا الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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