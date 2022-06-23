طانطان : الديستي تحبط شبكة لتهجير البشر

2022-06-23 / 23:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 23 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة طانطان، وهما في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز محركين بحريين بمنطقة خلاء بضواحي المدينة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في عدة قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة والضرب والجرح والتهديد باستعمال السلاح الأبيض وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

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