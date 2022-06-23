حجز “فضلات الدواجن” تستعمل في تغذية الأغنام بتيزنيت

هبة بريس _ الرباط

علم لدى السلطات المحلية بتزنيت أنه تم، اليوم الخميس، ضبط وحجز 10 أطنان من فضلات الدواجن تستعمل في تغذية الأغنام.

وأفاد ذات المصدر، أنه تم ضبط هذه الكمية من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتنسيق مع السلطة الإقليمية، في إطار المراقبة المكثفة خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

وتم، في هذا السياق، تحرير محضر مخالفة في حق المخالف ومتابعته قضائيا، على أن يتم إتلاف كمية الفضلات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التدخل في إطار السهر الدائم للسلطات العمومية المختصة، على احترام السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتصدي وزجر المخالفين لمقتضيات القوانين المعمول بها في هذا الصدد.

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