أمن فاس يتفاعل مع شريط فيديو ويطيح بثلاثة أشخاص

ع محياوي _ هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن فاس، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إحداث مجموعة من الأشخاص للضوضاء ليلا بالشارع العام، بينما يتحوز بعضهم أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، في ظروف من شأنها تعريض سلامة المواطنين للخطر.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الفورية المنجزة على ضوء هذا الشريط من تحديد هويات المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تقود عملية أمنية باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن فاس المدينة إلى توقيف ثلاثة من بينهم وهم في حالة تخدير متقدمة.

وقد تم إيداع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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