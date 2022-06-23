“العربية للطيران” تطلق خطا جويا بين مدريد والناظور

هبة بريس _ الرباط

– أعلنت شركة “العربية للطيران المغرب”، الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة بالمغرب، عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة الناظور، والتي جرت اليوم الخميس.

وتقترح “العربية للطيران” رحلتين أسبوعيتين بين مدريد والناظور، والمبرمجتين يومي الخميس والأحد.

ويأتي الخط الجوي مدريد-الناظور لينضاف إلى خط آخر للشركة يربط العاصمة الإسبانية بطنجة.

وانطلاقا من برشلونة، تؤمن العربية للطيران الربط بخمس وجهات مغربية، هي فاس، طنجة، الناظور، الدار البيضاء ووجدة.

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