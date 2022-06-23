اختفاء أمال ماهر يثير الشكوك و يجعلها الاكثر بحثا على محركات البحث

نجلاء مزيان _ هبة بريس

تصدّر مؤخرا اسم المغنية المصرية آمال ماهر قوائم الأكثر بحثاً على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

و خلف غياب الفنانة المصرية ضجّة بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما زعمت صفحة منسوبة لأمال ماهر على الفايسبوك اختفاءها منذ أيام ومداهمة منزلها، مطالبة السلطات المصرية وأجهزة الأمن بـالبحث عنها.

و في سياق متصل، نشرت آمال ماهر صورة لها من أمام البحر أثناء قضاء عطلتها بإحدى القرى السياحية، في أول ظهور لها بعد عام من إعلان اعتزالها الغناء.

و علقت ماهر عبر حسابها في “تويتر”: “أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي، و أوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، إنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي”.

و طالب جمهور النجمة المصرية آمال ماهر، بالظهور عبر بث مباشر أو مقطع فيديو من أجل الاطمئنان عليها .

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