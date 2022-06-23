اختفاء أمال ماهر يثير الشكوك و يجعلها الاكثر بحثا على محركات البحث

2022-06-23 / 21:50
0
نجلاء مزيان _ هبة بريس

تصدّر مؤخرا اسم المغنية المصرية آمال ماهر قوائم الأكثر بحثاً على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

و خلف غياب الفنانة المصرية ضجّة بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما زعمت صفحة منسوبة لأمال ماهر على الفايسبوك اختفاءها منذ أيام ومداهمة منزلها، مطالبة السلطات المصرية وأجهزة الأمن بـالبحث عنها.

و في سياق متصل، نشرت آمال ماهر صورة لها من أمام البحر أثناء قضاء عطلتها بإحدى القرى السياحية، في أول ظهور لها بعد عام من إعلان اعتزالها الغناء.

و علقت ماهر عبر حسابها في “تويتر”: “أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي، و أوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، إنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي”.

و طالب جمهور النجمة المصرية آمال ماهر، بالظهور عبر بث مباشر أو مقطع فيديو من أجل الاطمئنان عليها .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of من كلماته و ألحانه.. عمل جديد يجمع إيهاب أمير و سعد لمجرد

من كلماته و ألحانه.. عمل جديد يجمع إيهاب أمير…

2022-06-23 / 15:57
Photo of أخنوش في افتتاح “ليلة المتاحف”: الملك يولي اهتماما خاصا بالفن

أخنوش في افتتاح “ليلة المتاحف”: الملك يولي اهتماما خاصا…

2022-06-22 / 23:10
Photo of لأول مرة أبو هشيمة يتحدث عن طلاقه من ياسمين صبري

لأول مرة أبو هشيمة يتحدث عن طلاقه من ياسمين…

2022-06-22 / 17:28
Photo of بسبب الإساءة التي تعرضت لها.. الراقصة مايا تدخل إلى المستعجلات

بسبب الإساءة التي تعرضت لها.. الراقصة مايا تدخل إلى…

2022-06-22 / 16:39
Photo of حنان مطاوع تعلق على فوزها بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان الداخلة

حنان مطاوع تعلق على فوزها بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان…

2022-06-22 / 14:11
Photo of الجوائز الكاملة للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير

الجوائز الكاملة للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير

2022-06-21 / 16:52
Photo of عقب إشاعة طلاقه.. حمزة الفيلالي:”الحياة الزوجية زوينة واخا فيها المشاكل “

عقب إشاعة طلاقه.. حمزة الفيلالي:”الحياة الزوجية زوينة واخا فيها…

2022-06-20 / 16:25
Photo of السينما والدبلوماسية الموازية محور الدورة القادمة لمهرجان الأرز العالمي بافران أزارو

السينما والدبلوماسية الموازية محور الدورة القادمة لمهرجان الأرز العالمي…

2022-06-20 / 13:28
Photo of مهرجان تطوان السينمائي يهنئ الفائزين ويعلن عن موعد الدورة المقبلة

مهرجان تطوان السينمائي يهنئ الفائزين ويعلن عن موعد الدورة…

2022-06-20 / 12:08
Photo of إيهاب أمير يتألق في جديده الفني “çayest”

إيهاب أمير يتألق في جديده الفني “çayest”

2022-06-20 / 09:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق