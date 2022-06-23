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أوروبا توافق على منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

2022-06-23 / 21:03
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هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، موافقة الاتحاد على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال ميشيل، في تغريدة بحسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الخميس، إن “المجلس الأوروبي قرر للتو الموافقة على إعطاء أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

وتابع “إنها لحظة تاريخية”.

وأضاف “تصويت اليوم يمثل خطوة حاسمة على طريق أوكرانيا ومولدوفا نحو الاتحاد الأوروبي”.

وكانت أوكرانيا قد تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير الماضي، بعد وقت قصير من بدء روسيا عمليتها العسكرية، ثم قررت جورجيا ومولدوفا تقديم طلباتهما بسرعة.

وفي الأسبوع الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع دولة عضو مرشحة إذا استوفت عددا من الشروط المسبقة قبل بدء مفاوضات الاندماج.

وكان من المقرر أن يتم اتخاذ القرار الرسمي بشأن وضع المرشح للدول الثلاث في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة

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