بينهم مستشار جماعي…واقعة الملثمين بأولاد سعيد تدخل ثلاثة أشخاص السجن

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الوكيل العام لدى استئنافية سطات، قرر ايداع ثلاثة أشخاص من بينهم مستشار جماعي بجماعة أولاد سعيد دائرة سطات، سجن عين علي مومن ضواحي مدينة سطات، على خلفية مابات يعرف بواقعة هجوم الملثمين على مقهى بتراب الجماعة ذاتها.

وكانت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد، قد أحالت المشتبه فيهم الثلاثة على أنظار النيابة العامة من أجل التهم الموجهة إليهم، فيما لازال البحث جاريا للوصول إلى هويات المشتبه فيهم الآخرين الذين ظهروا في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يهاجمون زبناء مقهى في واضحة النهار بالجماعة القروية ذاتها.

وقد رجحت مصادر هبة بريس، أن يكون الهجوم الذي تعرضت له المقهى من قبل عصابة الملثمين الذين كانوا مدججين بالاسلحة البيضاء على متن ثلاث سيارات، له علاقة بالصراعات الانتخابية، وهو ما جعل المحققين يوسعون من دائرة تحقيقاتهم للوصول إلى هويات المشتبه فيهم بمختلف المناطق المجاورة.

مقاطع الفيديوهات التي انتشرت بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لها الوقع الكبير على نفوس ساكنة المنطقة وزبناء المقهى، حيث أظهرت مقاطع منها حالة من الرعب والهلع حتى على ملامح طفل صغير كان بجوار قريبه، الذي فر هاربا من محيط الاعتداء، فيما مشاهد أخرى وثقت حالة من الاعتداء على الممتلكات طالت شخص أعزل تم سلبه هاتفه النقال الذي قيل بأن المعتدين قد أعادوا إليه بعدها، لأن حضورهم هناك ليس بدافع السرقة حسب ما تم تداوله.

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