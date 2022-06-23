” خاوة خاوة” .. الكاميرات تسجل استقبالا حافلا لوفد مغربي في الجزائر

هبة بريس _ الرباط

أنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، توثق حفاوة استقبال الجزائريين للوفد الرياضي المغربي المشارك في الألعاب المتوسطية، المقررة في وهران

ولقيت هذه المقاطع استحسان مغاربة كانت لهم تدوينات تشيد بهذا الإستقبال الحار رغم القطيعة .

ولقي الوفد المغربي الذي وصل إلى الجزائر، مساء الأربعاء، استقبلا جماهيريا حارا، تخللته زغاريد وأهازيج تتغنى بالأخوة بين الشعبين.

واصطف شباب ونساء وحتى أطفال، على جانبي ممر الوفد المغربي، مرددين عبارة “خاوة خاوة” (نحن إخوة).

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0