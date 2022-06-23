” خاوة خاوة” .. الكاميرات تسجل استقبالا حافلا لوفد مغربي في الجزائر
هبة بريس _ الرباط
أنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، توثق حفاوة استقبال الجزائريين للوفد الرياضي المغربي المشارك في الألعاب المتوسطية، المقررة في وهران
ولقيت هذه المقاطع استحسان مغاربة كانت لهم تدوينات تشيد بهذا الإستقبال الحار رغم القطيعة .
ولقي الوفد المغربي الذي وصل إلى الجزائر، مساء الأربعاء، استقبلا جماهيريا حارا، تخللته زغاريد وأهازيج تتغنى بالأخوة بين الشعبين.
واصطف شباب ونساء وحتى أطفال، على جانبي ممر الوفد المغربي، مرددين عبارة “خاوة خاوة” (نحن إخوة).
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5 تعليقات
لا نشك في الروابط بين الشعبين الشقيقين .
و هذا الاستقبال تحضى به جميع الوفود التي تصل إلى المطار . (comité d’accueil).
لماذا رفضت السلطات دخول الصحفيين المغاربة ؟
مجرد افتراء و مكياج ااحفيقة غير ذلك كل المكونات الجزائرية لا ترحب بالمغاربة بكل بساطة لأن المغاربة قوم يتطهرون.
الوفد الصحفي محتجز في مطار وهران. قضي ليلة بيضاء بدون اسباب. وانتم تغنون خوا خاوا.
مجرد افتراء و بهتان الجزائريون و اامغاربة اعداء و لن يتحابا و المغرب ليس في حاجة لهذا الإستقبال و لا ينقص شيئ من نخوته و شخصيته و المغربي يكره كل ما هو جزائري
لكن الجنرالات و المهارات الجزائرية احتجزت الوفد و الصحافة المغربية في مطار وهران بعد ما منعت الطائرة المغربية من المرور في الأجواء الجزائريية و الدخول الى مطارها ..و هذا هو الاستقبال الحار من طرف الجارة الشرقية و حكامها