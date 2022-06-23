الوالي امهيدية غاضب من أصحاب محلات تجارية بالمنطقة الاقتصادية بالفنيدق

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

عبر والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة محمد امهيدية، اليوم الخميس، عن غضبه من تأخر بعض المستفدين من فتح محلاتهم التجارية بالمنطقة الاقتصادية الجديدة بالفنيدق .

وتحدث الوالي امهيدية بلهجة شديدة خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع جميع المستفيدين من المستودعات والمحلات بالمنطقة الاقتصادية للفيندق ، وذلك بعد تاخرهم في فتحها مهددا بسحبها وفق دفتر التحملات والشروط التي تم الاتفاق عليها .

وأكد الوالي امهيدية خلال الاجتماع ذاته ، على ضرورة الاسراع في تنزيل الاهداف المتوخاة من انشاء منطقة الانشطة للاقتصادية بالفنيدق والرامية بالأساس الى خلق فرص شغل كدبيل لانشطة التهريب المعيشي التي احدث المغرب معها القطيعة النهائية .

جدير بالذكر ان ورش منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، جرى انجازه بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم، ساهم فيه مجلس جهة الشمال بمبلغ 80 مليون درهم، ويندرج ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتراب عمالتي تطوان المضيق الفنيدق.

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