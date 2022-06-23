إسرائيل تعلن عن “برنامج تجريبي” للعمال المغاربة

2022-06-23 / 19:45
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صرحت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بأن تل أبيب ستعلن عن “برنامج تجريبي” أولي لتوظيف عشرات العمال المغاربة في قطاعي البناء والتمريض.

وأعلن يتسحاق مويال، رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب في الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت الإسرائيلي)، في تصريح لصحيفة “جيروزاليم بوست”، أن “القطاع يحتاج إلى قرابة 40 ألف عامل في عشرة مهن مختلفة”.

وأضاف أنه يأمل باستقبال أكثر من 15 ألف عامل مغربي على دفعات مختلفة؛ وهو ما سيساهم في تحسين وتيرة البناء بإسرائيل في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن “الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء يمكن أن تحل بإسرائيل بحلول سنة 2023”.

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‫2 تعليقات

  1. اللهم نموت بالجوع في بلادي إلا نمشي الى اسرائيل نعونهم على تعمير و بناء ارض محتلة و الله سوف نحاسب يوم القيامة لكن حنا عارفين شكون غايديو و شكون غايمشي:طرف من النفخة اعيش عاشت فلسطين حرة كريمة ان شاء الله

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