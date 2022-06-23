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تصحيح امتحان البكالوريا… اعتبار الأجوبة المتداولة على الأنترنت حالات غش

2022-06-23 / 19:24
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توصل مديرو مختلف الأكاديميات الجهوية للتربيه والتكوين، بمراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية، تخبرهم فيها أنها أرسلت ملفات عبر البريد الالكتروني، تتضمن الأجوبة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخص اختبارات اليوم الأول للامتحان الوطني الموحد.

وتهدف هذه الخطوة، حسب المراسلة المرفقة، إلى اعتماد الأجوبة المذكورة في رصد حالات الغش خلال التصحيح، طبقا للمادة 123 من دفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكلوريا سنة 2022.

ودعت المذكرة مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى اعتبار الأجوبة الخاصة باليوم الأول لاختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، التي تم تداولها على الأنترنت، حالات غش خلال عملية التصحيح.

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‫22 تعليقات

  1. بالتوفيق لكل المترشحين والمترشحات لنيل شهادة البكالوريا ولكن للاكفاء الذين يشتغلون ليلا ونهارا ..

  4. هذا الجيل يعكس الطريقة التي تربى بها في الثانويات انعدام التربية والاخلاق لا مسؤولية لا احترام ..

  5. على وزارة التربية الوطنية وضع كاميرات المراقبة في فضاء الامتحان وزجر كل من ضبط في حالة غش..

  6. عوض الالتزام بالرفع من المستوى التربوي والتعليمي للتلاميذ، ومحاربة الفساد والمفسدين داخل القطاع التعليمي والعمل على وضع مخطط استراتيجي تربوي متوسط وبعيد المدى قادر على انتاج جيل جديد من المثقفين فنحن لازلنا نحارب الغش ..

  7. أساتذة الحراسة هم المسؤولون عن اداء واجبهم بنزاهة وشفافية وتشديد المراقبة نريد جيل من المثقفين وليس من السذجاء..

  8. قطاع التعليم رغم الجهوذ التي تبذلها فهو يبقى قطاع فاشل في المغرب لا من حيث المناهج المعتمدة او من خلال الدروس التي تدرس والتساهل في الغش اثناء الامتحانات ..

  9. ماهي التدابير التي اتخذتها الوزارة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا..؟!

  10. فإذا كانت الهواتف الذكية تدخل الى وسط فضاء الامتحان فاين دور الحراسة والرقابة الأمنية التي اعتمدتها الوزارة للحد من ظاهرة الغش..

  11. ويبقى الغش الوسيلة الانجع التي يعتمدها الغشاشون في الامتحانات سواء في الفصول الثانوية او في الجامعات او حتى التبريز ..

  12. لمحاربة الغش يجب محاربته من الأساس الذي هو الفساد الإداري.والمؤسساتي كل القطاعات يسودها الغش والفساد..

  14. يجب محاسبة الأطر والمسؤولين الذين عمت منهم رائحة الفساد والغش من بعدها زجر كل من ضبط متلبسا بالغش لانها آفة تعاني منها جل الشعوب..

  15. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من غشنا فليس منا ” الغش يهدم الحضارات ويضعف الامم والافراد ..

  16. كان على وزارة التعليم قطع الأنترنيت داخل اقسام الامتحانات حتى لا تتسرب الاجابات فالكل يتعاطى للغش ..

  17. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فكيف لوزارة التعليم ان تخرج بتصريح انه الأجوبة المتداولة على الصفحات فهي غش . كان يجب قبل بدء الامتحان اغلاق جميع الهواتف والكشف عن مابحوزة اي طالب حتى تمر اجواء الامتحان الى نوع من الشفافية والمصداقية ..

  18. وزارة التعليم فشلت في تدبير الامتحانات وفي المنظومة التربوية في الوسط الحضري والقروية..

  19. من جد وجد ومن زرع حصد . الطلاب الذين يشتغلون عن بعد سوف يحققوا نتائج حسنة اما الغشاشون فهم لديهم مبدأ الغش ..

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