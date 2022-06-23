لجنة “سيداو”.. إشادة بتقدم المغرب في مجال حقوق المرأة

– أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق المرأة، وذلك بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرزت اللجنة، التي درست التقرير المقدم لها من طرف المغرب، “التدابير التي اتخذتها المملكة لفائدة حقوق المرأة”، مسجلة أن المملكة “تلقت التهنئة من طرف خبيرة تابعة للجنة، وذلك بخصوص الإجراءات الإرادية المتخذة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بغية الارتقاء بحقوق النساء المنصوص عليها الآن ضمن مدونة الأسرة”.

وحسب المصدر ذاته، فإن “خبيرة أخرى نوهت بحظر الدستور المغربي للعام 2011 جميع أشكال التمييز – وهو مقتضى تكرر في عدة نصوص قانونية”.

وخلال فحص تقرير المغرب، تمت إحاطة أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بأوجه التقدم المحرزة من طرف المغرب على درب تكريس حقوق النساء، لاسيما في المجالات التي تغطيها الاتفاقية المذكورة.

وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المناقشة التي دامت يومين، أبرز خبراء تابعون للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الالتزام “الراسخ” للمغرب بشأن قضايا حقوق المرأة.

كما نوهوا، من جهة أخرى، بالنقاشات “المثمرة والبناءة” مع أعضاء الوفد المغربي، الذي تقوده وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات

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