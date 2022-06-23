وزير الفلاحة عن أسعار الأضاحي: “كاين ديال 800 درهم وكاين ديال 5000 درهم”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الخميس، أن أسعار الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى عرفت تغييرات طفيفة مقارنة مع السنوات الماضية.

وقال الصديقي في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “ميمكنش نشوفو غي الحولي ديال 5000 درهم لفوق، راه كاين حتى ديال 800 و1000 درهم و1500 درهم”.

وأضاف الوزير أن العرض المرتقب للأغنام والماعز يقدر بـ نحو 8 ملايين رأس، في حين يقدر الطلب بحوالي 5,6 ملايين رأس، مؤكدا أن العرض يغطي الطلب بكثير.

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