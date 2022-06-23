وزير الفلاحة عن أسعار الأضاحي: “كاين ديال 800 درهم وكاين ديال 5000 درهم”
هبة بريس - الرباط
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الخميس، أن أسعار الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى عرفت تغييرات طفيفة مقارنة مع السنوات الماضية.
وقال الصديقي في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “ميمكنش نشوفو غي الحولي ديال 5000 درهم لفوق، راه كاين حتى ديال 800 و1000 درهم و1500 درهم”.
وأضاف الوزير أن العرض المرتقب للأغنام والماعز يقدر بـ نحو 8 ملايين رأس، في حين يقدر الطلب بحوالي 5,6 ملايين رأس، مؤكدا أن العرض يغطي الطلب بكثير.
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4 تعليقات
ألا لعنت الله على الكادبين 800درهم!
لقد سبق و أن أشرنا لكم انه لا داعي لكل هذا التعب في الترقيم و و ضع الاقراص و …لأنه ليس في نيتنا الاحتفال بهذا التقليد السنوي هذا العام لأسباب تعرفونها و يعرفها أخنوش الذي جاء لينتقم من المغاربة و يحول آمالهم في التغيير الى غلاء و حياة قاسية الشعر يعاني و هو يراكم في الترواث، الله يأخذ فيه الحق
و الله إلى كيوصلو ليك غير الكدوب واش لي علف الحولي ب 6 دراهم العلف المركب و الفصة بالة ب80 درهم المهم ارخص الأضحية في تناول الموظف البسيط هي ما بين 2000 و 2500 درهم اي بزيادة حوالي 1000 درهم مقارنة مع السنة الماضية
سير لسسوق وشوف واش كاين دياك 800ولا1000ولا 1500درهم؟؟؟؟؟؟