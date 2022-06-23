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مكناس.. مصرع عشريني بعد سقوطه من فوق عمارة بحي المنصور

2022-06-23 / 17:02
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ع محياوي _ هبة بريس

اهتز حي المنصور بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، ليلة الأربعاء الخميس، على وقع خبر مصرع شاب عشريني، اثر سقوطه من علو عمارة سكنية، في ظروف غامضة.

وحسب مصدر مطلع ل ” هبة بريس ، فالهالك سقط من نافذة شقة تقع بالطابق الثالث بعمارة سكنية بالحي المذكور.

وأضاف ذات المصدر، أن الهالك كان رفقة بعض الأشخاص، في جلسة تجهل ظروفها ، حيث توفي على الفور بمجرد سقوطه من فوق العمارة على الأرض متأثرا بإصابته.
وفور علمهم بالحادث حلت مختلف الأجهزة الأمنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، حيث تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث المأساوي.

فيما المصالح الأمنية باشرت التحقيق على ضوء البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذكرت مصادرنا أنه جرى توقيف أحد رفاق الهالك للإستماع إليه في محضر قانوني.

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