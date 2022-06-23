الحكومة: سنرفع قيمة دعم المهنيين إذا ارتفعت أسعار المحروقات وسنلغيه اذا عادت كالسابق

2022-06-23 / 16:40
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هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار دعم مهنيي النقل اتخذته الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي اعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن نقل المدن وبين المدن والسلع والبضائع من بين العوامل التي تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين، فبالتالي كانت هناك ضرورة التدخل لاقرار دعم مباشر للمهنيين.

وأضاف بايتاس قائلا “الحكومة تدرس رفع قيمة الدعم في حالة ارتفاع أسعار المحروقات وستخفضه في حالة انخفاضها وستلغيه في حالة عودة الأسعار كما السابق.”

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