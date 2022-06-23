بايتاس: لا نية للحكومة في الإغلاق وجميع الوزراء تلقوا الجرعة الثالثة

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تناقش إقرار الجرعة الرابعة من لقاح كورونا بسبب ارتفاع الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن الحكومة ليست لها أية نية لتعقيد الإجراءات واللجوء للاغلاق بسبب ارتفاع الإصابات، بل تسعى لتحقيق أهداف لفائدة اقتصاد بلادنا من خلال الموسوم السياحي.

ودعا بايتاس المواطنين الى التوجه لمراكز التلقيح لتلقي الجرعة الثالثة، مضيفا أن جميع أعضاء الحكومة تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح.

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