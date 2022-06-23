من كلماته و ألحانه.. عمل جديد يجمع إيهاب أمير و سعد لمجرد

2022-06-23 / 15:57
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نجلاء مزيان

كشف الفنان المغربي إيهاب أمير عبر آخر تصريح إعلامي له على برنامج إيتي بالعربي عن عمل جديد سوف يجمعه بالنجم المغربي سعد لمجرد.

و صرح خريج ستار أكاديمي إيهاب أمير، أنه بصدد تحضير أغنية من كلماته و ألحانه، للنجم سعد لمجرد مشيرا أن الأخير أُعجِب بها منذ الوهلة الأولى من سماع جزء منها.

و عن ولوجه لمجال التمثيل، قال إيهاب أمير أنه سوف يحترف هذا المجال قريبا، مشيرا أنه يسعى إلى تطوير أدائه في التشخيص حتى يكون في المستوى المطلوب.

و في سياق منفصل، أصدر مؤخرا النجم المغربي إيهاب أمير أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان “çayest” على قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “çayest” من كلمات والحان ايهاب امير و توزيع ايوب العمارتي الذي تعامل معه إيهاب من خلال مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة، واختار ايهاب امير أن يقوم بتصوير فيديو كليب الأغنية بمدينة الجديدة تحت إدارة المخرج المغربي محمد علي العويني.

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