شروطها والفئات المستفيدة منها.. تفاصيل الفيزا الالكترونية المغربية

2022-06-23 / 15:13
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هبة بريس - لبنى أبروك

أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن اطلاق التأشيرة الالكترونية للدخول للمغرب، بدءا من 10 يوليوز المقبل.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن 3 فئات ستسفيد من هذه الخدمة، وهي المواطنين الاجانب الخاضعون لنظام التإشيرة، والمقيمون بإحدى دول الاتحاد الاوروبي أو استراليا أو كندا أو اليابان أو سويسرا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو زيلندا الجديدة.

أما الفئة الثانية، فتتمثل في المواطنين الاجانب الخاضعين لنظام التأشيرة والحاملين لإحدى تأشيرات الدول المذكورة .

وتتمثل الفئة الثالثة في مجموعة من الدول التي تتمتع بتسهيلات للولوج للدول المذكورة دون تعقيدات، مثل التايلاند واسرائيل.

وسيتم طلب التأشيرة على مستوى منصة الكترونية سيتم اطلاقها قريبا، ويمكن الحصول عليها بين 24 و72 ساعة، وستمتد صلاحيتها بين 30 يوما وقد تصل الى 6 أشهر.

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‫3 تعليقات

  2. كشف موقع “شنغن فيزا إنفو” المتخصص في شؤون الهجرة أن مصالح القنصلية الفرنسية رفضت عام 2021 نحو 10 ألف و578 طلب مواطن مغربي للحصول على التأشيرة, بينما وافقت على ما يقارب 18 ألف و333 طلب (أي بنسبة % 36,59).والسبب رفض المغرب إعادة مواطنيه الذين هم في وضعية غير قانونية.

  3. وتتمثل الفئة الثالثة في مجموعة من الدول التي تتمتع بتسهيلات للولوج للدول المذكورة دون تعقيدات، مثل التايلاند واسرائيل.

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