لتشجيع السياحة.. الحكومة تعلن إطلاق “الفيزا الالكترونية”

هبة بريس - لبنى ابروك

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن جميع الأجانب الذين يرغبون في زيارة المملكة ليسوا مطالبين بالتوجه للقنصليات لطلب التأشيرة، بل يمكنهم الحصول عليها الكترونيا.

وذكر بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس ابحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أنه بتعليمات ملكية، تم اقرار عملية التأشيرة الالكترونية التي ستنطلق في ال 10 من يوليوز القادم، وستستهدف 49 دولة.

وأضاف بايتاس، أن التأشيرة الالكترونية يمكن الحصول عليها بين 24 و72 ساعة، ومدة صلاحيتها 30 يوما، وقد تمتد ل6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم نشر رسم الأداء في الجريدة الرسمية.

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