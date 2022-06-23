من بينها الصندوق المغربي للتقاعد.. الحكومة تعين مدراء جدد بمؤسسات عمومية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ الحكومة، فقد تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين لطفي بوجندار، مديرا للصندوق المغربي للتقاعد، كما تم تعيين منصف درقاوي، مديرا للدراسات والتوقعات المالية.

و على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين سميرة باينة، مديرة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري.

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