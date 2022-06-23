شراكة بين المغرب و جزر القمر لتشجيع الاسثتمارات و تقوية التعاون الاقتصادي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

واطلع مجلس الحكومة، بعد ذلك، على اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، الموقع بالداخلة في 31 مارس 2022، مع مشروع القانون رقم 32.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تقوية أواصر الصداقة وتنمية التعاون الاقتصادي بين الطرفين وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودون المساس بحق الطرفين في اعتماد تدابير عامة تتعلق على وجه الخصوص بحماية الصحة العامة والبيئة وسلامة العمال وحقوقهم وفقا للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي يكون البلدان طرفين فيها.

كما يهدف هذا الاتفاق وفق بلاغ للحكومة إلى تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري الطرفين للقيام باستثماراتهما فوق تراب كلا البلدين مع مراعاة قوانينهما وأنظمتهما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0