مجلس الحكومة يؤجل النظر في توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية

2022-06-23 / 16:49
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و واصل مجلس الحكومة أشغاله بعرض مشروع المرسوم رقم 2.22.447 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.

هذا المشروع قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حيث تم عرضه وتقرر استكمال مناقشته في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

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تعليق واحد

  1. علاش يعطلوا لوزيعة. حشومة عليهم يعطيوا للناس باش يدوزوا الكوني. ياك كولشي ديال دافعي الضرائب ما كاينش حتى شي موشكل.

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