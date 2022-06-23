وزير الفلاحة: “لن يسمح بالتنقل في فترة العيد إلا للأغنام والماعز المرقمة”

2022-06-23 / 15:39
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

قدم خلال أشغال المجلس، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى

و أوضح الوزير على أن المصالح البيطرية للمكتب سجلت أكثر من 242 ألف وحدة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة للعيد.

و شدد وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأنه قد تم إلى حدود 22 يونيو، ترقيم 6٫6 ملايين رأس من الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بمجموع التراب الوطني.

و أكد الوزير أن هذه العملية تتم بالمجان لفائدة جميع المربين والمسمنين وبذلك لن يسمح بالتنقل في فترة العيد إلا للأغنام والماعز المرقمة بحلقة العيد.

كما يقوم المكتب مع اقتراب عيد الأضحى ، وفق الصديقي، بتعزيز عمليات مراقبة وتتبع تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين.

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تعليق واحد

  1. الى وزير العيد فقط
    عليك ان تشتغل وتفلح وتزرع كل اراضي المغرب قمحا
    تحرك واشتغل
    ام انك وزير تأمر وتنهب وتنام

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