بوريطة: “الأرقام الأولية تؤكد عودة الجالية المغربية بأعداد متزايدة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.
و في بداية أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2022 “، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
و أوضح بوريطة من خلال ذات العرض أن الأرقام الأولية تؤكد عودة المغاربة المقيمين في الخارج بأعداد متزايدة، بعد سنتين من الجائحة.
ولاستقبال الوافدين في أحسن الظروف، تم اتخاذ جملة من الإجراءات ترتكز على خمسة محاور أساسية، تهم ضمان انسيابية حركة التنقل، ووضع بنيات تحتية خدماتية، وتوفير شروط السلامة والأمن، والتواصل والمواكبة الإدارية، فضلا عن المصاحبة القنصلية.
تعليق واحد
الجيل الأول من مغاربة العالم كان يقتصد في الأكل والشرب والسكن والملبس من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب واليوم يعاني الامريين بين الادارات بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الشي الدي يريده مغاربة العالم هو حل مشاكلهم وقضايا هم العالقة بالمحاكم وبالادارات الأخرى لأنه بدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لان الجيل التاني يرى بلاده في المعاملة بالإدارة ادا حان الوقت لحل قضايا ومشاكل الجيل الأول قبل فوات الاوان