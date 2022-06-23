حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

حتى 31 يوليوز القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارىء الصحية

2022-06-23 / 14:03
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هبة بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس بالرباط، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.448 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الأحد 31 يوليوز 2022 في الساعة السادسة مساء.

ويسعى هذا الإجراء إلى الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة “كوفيد 19”.

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‫23 تعليقات

  1. أنا مواطنة مغربية متواجدة في اوروبا وأريد الدخول الى وطني ولكن اتخوف ان يتم الاغلاق المطارات والميناء هههههههههههه.

  2. الطوارئ الصحية في المغربية سببها خوف اخنوش من قيام تظاهرات ضد غلاء الاسعار وتتحول الى ثورة تغير النظام الفاسد المريض الكسول

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