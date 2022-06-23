حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

حتى 31 يوليوز القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارىء الصحية

2022-06-23 / 14:03
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هبة بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس بالرباط، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.448 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الأحد 31 يوليوز 2022 في الساعة السادسة مساء.

ويسعى هذا الإجراء إلى الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة “كوفيد 19”.

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‫20 تعليقات

  3. على ما اعتقد ان الحكومة ستعيد تتمت مسلسل سامحيني واجزائه المتعلق بكوفيد 19 كورونا هههههههه..

  4. قريباً سيتم الاغلاق مرة أخرى وإعادة التمثيليات والسيناريوهات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  5. كل هذه السيناريوهات المتوقعة من أجل مصلحتكم التجارية والتجارة في اللقاحات.

  6. اصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه…

  7. أصبحنا نتعايش مع كورونا فاي طوارئ تتحدثون عنها كل يعيش في دوامة الأسعار المواد الغذائية الأساسية وكذا ارتفاع مهول في المحروقات..

  8. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ان تريدون ترويج اللقاحات هههههههههههه بهذا تقومون بإعادة السيناريوهات واللعبة السياسية قائمة بين العالم هههههههههههه

  9. اتقوا الله فينا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية افلسنا والآن تقولون انكم تعيدونه مرة أخرى … لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  10. ماذا اعدت الحكومة للمواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية أنتم تريدون إعادة الإفلاس الاقتصادي بصفة عامة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  11. ما كفايا الابتزاز السياسي في حق المواطن المغربي البسيط لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا ما هدفكم من هذه الطوارئ ؟؟؟؟

  12. على هذا يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتدعم الكل دعم ديمقراطي الكل يستفيد..

  13. كل هذا الحكومة تقاوم من أجل تلقي الجرعة التالثة كما يقال (عيق وفيق.ههههه)

  14. أنتم تريدون تراجع الاقتصاد الوطني المغربي بقراراتكم التافهة وبسببها افلسنا والآن تقومون بإعادة التمثيليات السياسية..

  15. نتمنى أن تتراجع الحكومة عن قرارها حتى لا تقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها…

  16. الحل الأفضل لمعالجة هذا الفيروس هو عدم الانتباه له أكثر ونتعابش معه كأنه غير موجود..

  17. اللهم ارفعه عنا واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.

  20. أنا مواطنة مغربية متواجدة في اوروبا وأريد الدخول الى وطني ولكن اتخوف ان يتم الاغلاق المطارات والميناء هههههههههههه.

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