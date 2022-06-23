الجزائر تمنع الوفد الاعلامي المغربي من مغادرة مطار وهران لتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط
هبة بريس - سياسة
منعت الجزائر الوفد الإعلامي المغربي من مغادرة مطار وهران الدولي من أجل تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.
وجاء ذلك مباشرة بعد وصول البعثة المغربية إلى الديار الجزائرية، حيث رفضت السلطات الجزائرية الترخيص للوفد الإعلامي المغربي بمغادرة المطار، في خلط صارخ بين السياسة والرياضة.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لازال الوفد الإعلامي المغربي عالقا في المطار منذ ساعات، في الوقت الذي عللت فيه السلطات الجزائرية قرارها بعدم اعتماد الصحافيين من طرف اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية،
ويعتبر الوفد الإعلامي المغربي الوحيد الذي تم استثناؤه من مغادرة المطار للقيام بواجبه المهني، بعدما تم السماح للوفود الإعلامية لدول أخرى بمغادرة المطار بكل سهولة.
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كان على المغرب أن يقاطع هاته الألعاب المقامة في هاته الدولة الماردة التي تعترض كل ماهو مغربي لأنها دولة مسيرة من طرف جماعة من كابرانات فرنسا لكي لا نقول شرذمة من اللصوص وشرذمة من أناس “عشرة في عقل “. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم!
كان يجب مقاطعة هاته الألعاب والسلام.
لأنهم يعرفون أنه سيعري عيوبهم ومهازلهم ، على كل حال فضائحهم سيعريها اعلام الدول الاخرى.
لقد حاول أذناب الكبرانات المنافقين خداعنا بالتصفيق على الوفد المغربي في المطار ليخفوا حقدهم وكراهيتهم لكل ماهو مغربي وليظهروا كأنهم دولة متحضرة ،
مخطيء من ظن ان للثعلب دينا
يستحقون اكثر من ذلك.العلاقات مقطوعة كان عليهم مقاطعة تلك الالعاب.جار السوء يبقى دائماجار السوء.الا اذا انقرض تلك النظام العسكري.وخرجت دولة مدنية.
في هذه الحالة يتوجب عى الوفد المغربي بكامله لاعبين ومؤطرين وصحافة ان يجمعوا امتعتهم ثم يعودوا الى بلدهم.
لماذا كل هذا الذل كان من المفروض عدم المشاركة في هذا البلد الحقوق
il faut se plaindre aux CIO et à toutes les instances d’organisatins d’evenements sportifs pour que ce pays n’ait plus le droit d’organiser quoique ce soit dans l’avenir
il faut partir au Nations unies avec une plainte en bonne et dûe forme et lui interdire d’acueillir des evenements pendant au moins 15 ans
et c’est faisable messieurs de la Com du maroc
من المفترض ان يجري تنسيق بين الوفد المشارك وطاقم الصحافة ليعود الجميع الى ارض الوطن لتعرية هذا النظام المافيوزي وإظهاره على حقيقته امام العالم
الجزائر مريضة بهوس العضمة الكارتونية ولو كان بإمكانها قطع الأوكسجين على المغرب لما ترددت أن تنظم تظاهرة رياضية او أي سيء أخر إن كانت للمسؤولين في المغرب درة كرامة لا قاطعوا كل شيء مهم كان يأتي من هده الدولة التي مند استقلالها وهي تدمر لنا المكائد والمصائب والمطبات لتدمرنا وكان واجب على المغرب أن يتجاهل وجودها وكأنها لم تكن من نسى دماء وارواح مغاربة ضحو بها من أجل الجزائر لن نترحى منه خيرا ارحمونا وارحمو كرامتنا نحن الشعب إن لم تكن لديكم يا مسؤولين كرامة ونفس حرة
اش،داكم ولاش،مشيتوا الجزاءر تبقى عدوة إلى يوم القيامة كفاكم مجاملة، هؤلاء الكبرانات لايعرفون حق،الجار، وسياستهم جعلتهم من اغبى الاغبياء واضحوكة العالم بكامله وعاش،المغرب الشريف ولا عاش،من خانه والويل لحكام المرادية المحكومين،من العسكر،الاغبياء اللصوص،والمجرمين
ماكناش انشاركو في هده الألعاب هوما سادين علينا السما والأرض وقاطعين معانا العلاقات، وقاطعين علينا الغاز ويشنون حرب اعلامية يوميا ولو كان باستطاعتهم لشنو حرب عسكرية ، ويريدون تقسيم المغرب، زعما المغرب قشابتو واسعة ولا اش هاد الشي؟؟؟؟؟؟؟عاشت جمهورية القبائل حرة مستقلة ، عاشت الأخوة المغربية الإسرائيلية.
وجوه الويل علاش غادين عند دويلة الكابرنات.ذليتو راسكم من مشيتو عندهم باش تشاركو.عز راسك تعز او لاذليتي راس تذل.