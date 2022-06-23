الجزائر تمنع الوفد الاعلامي المغربي من مغادرة مطار وهران لتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط

2022-06-23 / 13:23
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هبة بريس - سياسة

منعت الجزائر الوفد الإعلامي المغربي من مغادرة مطار وهران الدولي من أجل تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.

وجاء ذلك مباشرة بعد وصول البعثة المغربية إلى الديار الجزائرية، حيث رفضت السلطات الجزائرية الترخيص للوفد الإعلامي المغربي بمغادرة المطار، في خلط صارخ بين السياسة والرياضة.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لازال الوفد الإعلامي المغربي عالقا في المطار منذ ساعات، في الوقت الذي عللت فيه السلطات الجزائرية قرارها بعدم اعتماد الصحافيين من طرف اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية،

ويعتبر الوفد الإعلامي المغربي الوحيد الذي تم استثناؤه من مغادرة المطار للقيام بواجبه المهني، بعدما تم السماح للوفود الإعلامية لدول أخرى بمغادرة المطار بكل سهولة.

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