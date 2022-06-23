تقرير: أزمة الجوع بدأت تضرب القارة الأفريقية بسبب حرب أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن نحو 60 مليون أفريقي يواجهون خطر الجوع بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على القارة السمراء.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن أزمة الجوع بدأت تضرب القارة الأفريقية بالفعل، في ظل وجود عشرات الملايين الذين يعانون نقص الغذاء، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة ”تسببت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود عالميًّا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في جعل ملايين الأفارقة يواجهون أزمة غذائية، وفقًا لتحذيرات الأمم المتحدة ومؤسسات خيرية وساسة محليين، أدى الارتفاع في الأسعار إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا، وأثارت مخاوف من اندلاع اضطرابات اجتماعية في الدول الأكثر تضررًا“.

وبحسب برنامج الغذاء العالمي فإن هناك مناطق واسعة في أفريقيا تواجه أزمة غذائية غير مسبوقة هذا العام، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى الحرب في أوكرانيا.

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