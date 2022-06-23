المنتخب الوطني

الأول عربيا والثاني افريقيا.. المنتخب الوطني يرتقي في تصنيف “الفيفا”

2022-06-23 / 11:35
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هبة بريس

ارتقى المنتخب االوطني المغربي لكرة القدم من المركز ال24 إلى الرتبة ال22 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر يونيو.

وحسب التصنيف الصادر اليوم الخميس عن الفيفا، فقد أصبح المنتخب الوطني يحتل الصف الأول عربيا و الثاني افريقيا .

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تعليق واحد

  1. بعد المونديال سيتقهقر إلى الرتبة 70 لانه سيخرج بخفي حنين فريق هاوي. لاعبون تائهون وسط الرقعة. يخيل اليك أنهم يلعبون في الدور الرمضاني الزنقي وليس محترفون في المنتخب الأول زد عليهم معلمهم الاعظم، المدرب. بعد أكثر من سنتين او ثلاث لا يزال يجرب كل يوم لاعبون جدد وخطة بلا خطة

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