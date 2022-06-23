الأول عربيا والثاني افريقيا.. المنتخب الوطني يرتقي في تصنيف “الفيفا”

هبة بريس

ارتقى المنتخب االوطني المغربي لكرة القدم من المركز ال24 إلى الرتبة ال22 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر يونيو.

وحسب التصنيف الصادر اليوم الخميس عن الفيفا، فقد أصبح المنتخب الوطني يحتل الصف الأول عربيا و الثاني افريقيا .

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