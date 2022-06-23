مزور: تحسين وضعية التاجر توجد في صلب اهتمامات الوزارة

هبة بريس

أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الأربعاء بالرباط، أن تحسين وضعية التاجر توجد في صلب اهتمامات الوزارة، وذلك عبر مساعدته ومواكبته على الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، وادماجه في مسلسل الرقمنة.

وسجل مزور، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني التاجر الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة من 21 إلى 24 يونيو الجاري، أن التاجر يضطلع بدور اجتماعي أساسي، من خلال تقديمه لمجموعة من الخدمات التي تساهم في تنشيط النسيج الاقتصادي، خصوصا على المستوى المحلي، وهو ما يجعل من مواكبته شرطا أساسيا لإنجاح برامج الوزارة، لاسيما فيما يتعلق بالرقمنة والحماية الاجتماعية.

وبعد أن أِشار إلى بعض الإشكاليات الرئيسية المرتبطة بتنزيل ورشي الحماية الاجتماعية والرقمنة وسبل إصلاحها من خلال مقترحات وتطلعات التجار، أوضح أن مجموعة من الفاعلين سواء من القطاع العام أو الخاص سيكونون في خدمة التاجر لمساعدته على تنويع وتقوية وتحصين الخدمات التي يقدمها في اطار شراكات مع شركات خاصة ومساهمين من القطاع العام.

وأشاد مزور، في هذا الصدد، بالتعبئة المهمة في صفوف التجار من أجل تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، مسجلا أنه بعد عدة محطات من الحوارات والنقاش تم الخروج بتوصيات كفيلة بمساهمة هذه الفئة في تنزيل هذا الورش المهم.

وأضاف أن 50 في المائة من توصيات المنتدى المغربي للتجارة، المنعقد بمراكش في أبريل سنة 2019 ، تسير في اتجاه العدالة الضريبية والتغطية الصحية، لافتا إلى ضرورة تمكين التاجر من الاندماج في شبكة التوزيع العصرية، وإيجاد الطرق الكفيلة بادماجه في سلسلة الشبكات لاقتناء السلع بأسعار منخفضة.

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