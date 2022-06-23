سيدة تحاول سرقة رضيعة من مستشفى شيشاوة.. والأمن يتدخل

هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الأربعاء 22 يونيو الجاري، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات إقدام سيدة على محاولة سرقة رضيع من قسم الولادة بالمستشفى المحلي بالمدينة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تمكن عناصر الأمن الخاص بالمستشفى من ضبط سيدة تبلغ من العمر 23 سنة، وهي في حالة تلبس بمحاولة سرقة رضيع حديث الولادة، وهو ما استدعى إشعار الشرطة القضائية التي فتحت بحثا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيها التي تعاني من عسر في الحمل والإنجاب، حضرت إلى المستشفى بدعوى أنها مقبلة على الإنجاب، وذلك قبل أن تتورط في محاولة سرقة رضيع من قسم الولادة.

وقد تم فتح بحث قضائي في الموضوع مع السيدة المشتبه فيها، بغرض تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن الدوافع والخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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