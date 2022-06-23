العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تطور شراكتها مع الجامعة الإسبانية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قام وفد من العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية برئاسة إلا خديجة بزيارة عمل، لمقر الإتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل مناقشة سبل تطوير كرة القدم النسوية.

وتبادلت خديجة إيلا، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية خلال زيارة العمل هذه، مباحثات مهمة مع آنا ألفيريس، مديرة كرة القدم النسوية بالإتحاد الاسباني، أطلعتها فيها عن التجربة المغربية الرائدة إفريقيا في المجال، كما أخذت فكرة عن المستوى الذي بلغته الكرة النسوية الإسبانية.

و حسب موقع الجامعة، فخلال الزيارة التي قامت بها إلى الاتحاد الإسباني أكدت خديحة إلا لنظيرتها الاسبانية مدى الاهتمام الذي توليه العصبة لتطوير كرة القدم النسوية عبر التكوين والاستثمار في العنصر البشري.

و أكدت رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية أن كرة القدم النسوية تحظى بأهمية كبيرة لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، وهو ما يتجلى من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة مع العصبة التي تترأسها والعصب الجهوية، لغرض الرفع من عدد الممارسات، وتطوير اللعبة، ومنحها إشعاعا وطنيا وجهويا ودوليا.

و أشارت إلا إلى أن المغرب يفخر إلى جانب احتضانه لكأس إفريقيا للأمم للسيدات من 02 يوليوز إلى 23 منه، بكل من الرباط والدار البيضاء، بكونه تأهل إلى كأس العالم لأقل من 17 سنة، للمرة الأولى في تاريخه.

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