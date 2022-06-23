العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تطور شراكتها مع الجامعة الإسبانية

2022-06-23 / 11:03
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قام وفد من العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية برئاسة إلا خديجة بزيارة عمل، لمقر الإتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل مناقشة سبل تطوير كرة القدم النسوية.

وتبادلت خديجة إيلا، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية خلال زيارة العمل هذه، مباحثات مهمة مع آنا ألفيريس، مديرة كرة القدم النسوية بالإتحاد الاسباني، أطلعتها فيها عن التجربة المغربية الرائدة إفريقيا في المجال، كما أخذت فكرة عن المستوى الذي بلغته الكرة النسوية الإسبانية.

و حسب موقع الجامعة، فخلال الزيارة التي قامت بها إلى الاتحاد الإسباني أكدت خديحة إلا لنظيرتها الاسبانية مدى الاهتمام الذي توليه العصبة لتطوير كرة القدم النسوية عبر التكوين والاستثمار في العنصر البشري.

و أكدت رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية أن كرة القدم النسوية تحظى بأهمية كبيرة لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، وهو ما يتجلى من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة مع العصبة التي تترأسها والعصب الجهوية، لغرض الرفع من عدد الممارسات، وتطوير اللعبة، ومنحها إشعاعا وطنيا وجهويا ودوليا.

و أشارت إلا إلى أن المغرب يفخر إلى جانب احتضانه لكأس إفريقيا للأمم للسيدات من 02 يوليوز إلى 23 منه، بكل من الرباط والدار البيضاء، بكونه تأهل إلى كأس العالم لأقل من 17 سنة، للمرة الأولى في تاريخه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر تمنع الوفد الاعلامي المغربي من مغادرة مطار وهران لتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط

الجزائر تمنع الوفد الاعلامي المغربي من مغادرة مطار وهران…

2022-06-23 / 13:23
Photo of الأول عربيا والثاني افريقيا.. المنتخب الوطني يرتقي في تصنيف “الفيفا”

الأول عربيا والثاني افريقيا.. المنتخب الوطني يرتقي في تصنيف…

2022-06-23 / 11:35
Photo of “أسود الفوتصال” يتأهلون إلى ربع نهائي كأس العرب

“أسود الفوتصال” يتأهلون إلى ربع نهائي كأس العرب

2022-06-22 / 17:55
Photo of رسميا.. بايرن ميونخ يعلن ضم المهاجم السنغالي ساديو ماني

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن ضم المهاجم السنغالي ساديو ماني

2022-06-22 / 14:22
Photo of مونديال قطر.. السجن بانتظار من يمارس الجنس خارج إطار الزواج

مونديال قطر.. السجن بانتظار من يمارس الجنس خارج إطار…

2022-06-22 / 12:02
Photo of صراع رئاسة يوسفية برشيد يصل الجامعة و منخرطون يهددون باللجوء للقضاء

صراع رئاسة يوسفية برشيد يصل الجامعة و منخرطون يهددون…

2022-06-22 / 11:00
Photo of المنتخب المغربي للقاعة يدك شباك الصومال بأثقل حصة في البطولة العربية

المنتخب المغربي للقاعة يدك شباك الصومال بأثقل حصة في…

2022-06-21 / 16:32
Photo of الفيفا تمنح المغرب شرف احتضان ورشتين عالميتين لتطوير كرة القدم

الفيفا تمنح المغرب شرف احتضان ورشتين عالميتين لتطوير كرة…

2022-06-21 / 14:05
Photo of الكاف: “زوار المغرب يحظون بترحيب حار و البلد يتوفر على ثقافة عالمية نفتخر بها”

الكاف: “زوار المغرب يحظون بترحيب حار و البلد يتوفر…

2022-06-21 / 12:54
Photo of الكاف: “الرباط و البيضاء من أشهر مدن العالم و الإقامة في المغرب لا تنسى”

الكاف: “الرباط و البيضاء من أشهر مدن العالم و…

2022-06-21 / 12:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق