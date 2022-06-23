بالرغم من الدعم المادي الذي تلقوه.. أصحاب سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تجمهر العشرات من أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها، الصغيرة و الكبيرة الحجم، بمدينة الدار البيضاء ، للاحتجاج على غلاء سعر المحروقات.

و أضرب أصحاب و سائقي سيارات الأجرة البيضاء و الحمراء المنتمين لعدد من التمثيليات النقابية عن العمل و ذلك احتجاجا منهم على غلاء سعر المحروقات بالرغم من الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي قطاع النقل.

و أوضح عدد من سائقي الطاكسيات المحتجين بالعاصمة الاقتصادية أن الدعم الذي تلقاه بعضهم يظل هزيلا مقارنة بالارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار بيع الوقود و لا يغطي المصاريف الإضافية التي أصبح ملزما على السائق تأديتها من أرباحه اليومية الضعيفة أصلا.

و حاولت السلطات الأمنية خلال هاته الوقفة و المسيرة الاحتجاجية التي نظمها مهنيو القطاع الحيلولة دون وصولهم لمقر ولاية الجهة و هو ما دفع المحتجين لتغيير مسار الوقفة مما تسبب في عرقلة كبيرة لحركة السير استمرت لساعات.

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