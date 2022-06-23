بالرغم من الدعم المادي الذي تلقوه.. أصحاب سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تجمهر العشرات من أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها، الصغيرة و الكبيرة الحجم، بمدينة الدار البيضاء ، للاحتجاج على غلاء سعر المحروقات.
و أضرب أصحاب و سائقي سيارات الأجرة البيضاء و الحمراء المنتمين لعدد من التمثيليات النقابية عن العمل و ذلك احتجاجا منهم على غلاء سعر المحروقات بالرغم من الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي قطاع النقل.
و أوضح عدد من سائقي الطاكسيات المحتجين بالعاصمة الاقتصادية أن الدعم الذي تلقاه بعضهم يظل هزيلا مقارنة بالارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار بيع الوقود و لا يغطي المصاريف الإضافية التي أصبح ملزما على السائق تأديتها من أرباحه اليومية الضعيفة أصلا.
و حاولت السلطات الأمنية خلال هاته الوقفة و المسيرة الاحتجاجية التي نظمها مهنيو القطاع الحيلولة دون وصولهم لمقر ولاية الجهة و هو ما دفع المحتجين لتغيير مسار الوقفة مما تسبب في عرقلة كبيرة لحركة السير استمرت لساعات.
2 تعليقات
سلام تام
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بكل صراحة بعض ساءقي الطاكسي خصوصا بمراكش والبيضاء وفاس مع الأسف الشديد يفعلون ما يشاءون بالزبون بمطار مراكش التسعيرة عندهم ماءة درهم ولو لكلومتر واحد وان زاد بامتار يطب ماءة وخمسون درهم وهدا يسيء إلى السياحة ارجو من الجهات المعنية التدخل لان هده المعاملة غير مقبولة