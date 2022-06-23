وكالة: المغربي إبراهيم سعدون يستعد لاستئناف حكم الإعدام

2022-06-23 / 10:05
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هبة بريس - وكالات

نقلت وكالة تاس للأنباء عن محامية، قولها اليوم الخميس، إن بريطانيين اثنين ومغربيا أُلقي القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح أوكرانيا، وحكمت عليهم بالإعدام محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية في أوكرانيا، يستعدون للاستئناف.

ونقلت تاس عن المحامية يوليا تسيركوفنيكوفا قولها: “بدون شك إذا رفضت المحكمة الاستئناف وتم تأييد الحكم فسوف نقدم طلبا بالعفو لأن هذا حق أصيل للمتهمين بموجب قانون جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأدانت المحكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، الرجال الثلاثة -وهم البريطانيان إيدن أسلين وشون بينر، والمغربي إبراهيم سعدون– بارتكاب “أنشطة مرتزقة وأعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة والإطاحة بالنظام الدستوري في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

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تعليق واحد

  1. دخل مجلس الدوما الروسي على خط قضية المحكوم عليهم بالإعدام منهم المغربي إبراهيم سعدون في ما يسمى بـ”جمهورية دونيتسك”, حيث أكد أنه يمكن حل هذه المشكلة على مستوى الإدارة العليا عن طريق مبادلتهم بمدنيين وعسكريين روس.وقامت حكومتي أوكرانيا وبريطانيا بخطوات هامة لتبادل الأسرى الثلاثة وسيحل المشكل قريبا.
    السؤال : بما أن الجنسية المغربية لا تسقط, لماذا لم يتدخل المغرب عكس بريطانيا ؟؟؟

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