قبيل العيد.. صرف منحة مالية لفائدة أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن
باشرت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، صرف منحة مالية استثنائية لفائدة 4166 مستفيدة ومستفيدا من بين أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، خصوصا ممن تقتضي ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الاستفادة من مثل هذا الدعم المادي.
وجرى صرف هذا الدعم المباشر بشكل فعلي من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية اعتمدت على تقييم دقيق وموضوعي للاحتياجات وللإكراهات التي تعاني منها الفئات المستفيدة، خصوصا متطلبات أيتام موظفي الشرطة بمناسبة عيد الأضحى.
وتدخل هذه الالتفاتة الإنسانية المرتبطة برمزية “عيد الأضحى” وقيم التكافل الاجتماعي، في سياق تعزيز المبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل ترسيخ مبدأ المواكبة الاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم، بحيث عرفت السنوات الأخيرة عدة مبادرات مماثلة سواء خلال المناسبات الدينية أو بصدد الحالات الاجتماعية والصحية التي تستلزم الدعم المادي والاجتماعي.
وكان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قد أصدر تعليماته إلى المصالح المركزية المختصة بضرورة التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك من أجل بذل عناية خاصة تجاه فئة أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، بشكل يضمن تمكينهم من جميع المساعدات المادية والدعم المعنوي الممكن.
18 تعليقات
يجب صرف جميع المنح المالية للمتقاعدين العاديين كذالك لان الكل اصبح يعاني في صمت ..
بلدنا الحبيب مسؤوليها ناهبي اموال الشعب الفقير فعند الله يخاصم الجميع ..
حسبي الله ونعم الوكيل وماذا عن ارامل الجنود المدافعين عن الوطن الذين يتقاضون اجور لا تتعدى احيانا 300 درهم شهريا..
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يمهل ولا يهمل ..
حكومة الدجل والكذب والبهتان مثل سابقاتها، يجب خلق ثورة وطنية سلمية لرفع الاجور واصلاح صندوق التقاعد الذي نهبه السابقون..
اللهم انا هذا لمنكر كثرة الزيادات والاجور والمنح مستقرة لم تعرف زيادة ..
كفى من الكذب والخيانة فكل الحكومات سواسية لا يهمهم سوى جمع الاموال ولا تهمهم مصلحة البلد و الشعب فالغني يزيد في غناه والفقير يزيد في فقره..
هناك المئات بل الالاف من الجنود الذين افنو زهرة عمرهم في الدفاع عن وطنهم مقابل اجر هزيل لا يكفي لسد حاجيات يومين فقط .
التضامن مع من ضحوا بشبابهم لتحرير الصحراء لا سكن لا معاش لا. كرامة ارامل في محنة لا يعلم بحالهم الا الله..
يجب التكلم عن ارملة البائع المتجول وارملة الحمال في الاسوق وارملة بائع السمك والخضر الارملة المغربية حقوقها مهضومة..
وماذا عن ارامل شهداء هذا الوطن الغالي..
مزالة الأجور هناك من الارامل من تخلت عنها ..
هناك أرامل يعانيين في صمت ولديهن اطفال مصارفهم تتطلب اكثر فاكثر فاللهم كن في عونهم..
حسبي الله ونعم الوكيل ، الله يمهل ولا يهمل..
يجب دعم الارامل لان منحهم تبقى ضعيفة جدا في ظل الزيادات التي عرفها العالم والمتؤثر علينا جميعا ..
كيف الرملة تتقاضى اجر لا يتعدى 600 درهم ان تشتري كبش ب 2000درهم ..
يجب دعم الارامل مديا ومعنويا..
وتبقى اجور الارامل ظغيفة. وتطور ارامل الميامين منعدمة. اين نصيب المطلقة التي تخلى عنها طليقها ..