فرنسا: تهديدات بقتل معلمة بعد أن طلبت من تلميذة خلع حجابها

هبة بريس - وكالات

تلقت معلمة فرنسية تهديدات بالقتل واتهمت بالعنصرية بعد أن طلبت من طالبة مسلمة خلع حجابها كما يقتضي القانون الفرنسي قبل إجراء امتحان في مدرسة ثانوية في باريس.

وتعرضت المعلمة للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشادة مع طالبة في المدرسة زعم أنها رفضت خلع حجابها لأداء امتحان البكالوريا في مدرسة شارلمان الثانوية في العاصمة.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه يحقق في اتهامات بتهديدات بالقتل وجهت إلى المعلمة.

وقالت صحيفة “لو فيغارو” إنه طلب من الطالبة خلع حجابها حتى يتسنى مطابقة وجهها مع صورة الهوية، لكنها أصرت على ارتداء الحجاب “على الرغم من تذكيرها بقانون حظر الحجاب من قبل موظفي مكتب التعليم المتواجدين في المكان”.

وقالت تقارير إن الطالبة رضخت في النهاية وخلعت الحجاب ولكن بعد مشادة كلامية مع المعلمة وجدت طريقها إلى وسائل التواصل التي اشتعلت بالإساءات من كل نوع للمعلمة وصلت حد تهديدها بالقتل.

يذكر أن فرنسا حظرت بالقانون في عام 2004 ارتداء “الرموز الدينية الواضحة” في المدارس بما في ذلك الحجاب الإسلامي.

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