طقس الخميس.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل خلايا رعدية مصحوبة بزخات محلية بالأطلس الكبير والأطس المتوسط وسفوحه الشرقية، والمنطقة الشرقية.

كما ستتميز الحالة الجوية بظهور سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل بالسواحل مصحوبة بكثل ضبابية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 07 و 12 درجة بالمرتفعات والريف، وما بين و 20 و 25 درجة بالجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 13 و 20 درجة بباقي جهات المملكة .

أما درجات الحرارة خلال النهار ، فستعرف بعض الارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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