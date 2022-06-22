بوريطة يتباحث مع وزيرة التعاون الانمائي وسياسة المدن الكبرى ببلجيكا

هبة بريس _ و م ع

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وزيرة التعاون الانمائي وسياسة المدن الكبرى بمملكة بلجيكا، السيدة ميريام كيتير.

وتناول الجانبان، خلال هذه المباحثات، التي تأتي على هامش الزيارة التي تقوم بها كيتير إلى المغرب للمشاركة في إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج البلجيكي- المغربي “من أجلك” لتمكين المرأة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

يذكر أنه تم اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثالثة من البرنامج البلجيكي- المغربي “من أجلك” لتمكين المرأة بالمغرب للفترة 2022-2026، وذلك خلال ندوة حول “الإدماج الاقتصادي للمرأة في المغرب: التحديات والآفاق والإجراءات”، تميزت على الخصوص بحضور وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري.

ويهدف برنامج “من أجلك”، الذي أطلقته سنة 2013 جمعية تطوير التعليم والتكوين بالخارج، بتمويل من التعاون الانمائي البلجيكي، إلى دعم تشغيل النساء بالمغرب من خلال تحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، عبر إحداث أنشطة مقاولاتية وتحسين قابلية التشغيل للولوج الى سوق الشغل.

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