صديقي : مشروع تحلية مياه سيساهم في إحداث 10 آلاف منصب شغل

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة سيمكن من خلق دينامية هامة في المجال الفلاحي، من شأنها إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل قار.

وقال صديقي، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على اتفاقيات هذا المشروع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، “وقعنا اليوم على أربع اتفاقيات تعد المرحلة الأخيرة قبل الشروع في تنزيل مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، الذي سيمكن من إطلاق دينامية هامة في القطاع الفلاحي من شأنها خلق 10 آلاف منصب شغل قار”.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى خلق مساحة فلاحية مسقية بمدينة الداخلة تقدر مساحتها الإجمالية ب 5 آلاف هكتار، مبرزا أن هذا المنطقة الفلاحية ستساهم في النمو الاقتصادي الوطني بحوالي مليار درهم سنويا.

من جهته، أبرز عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذا المشروع الاستراتيجي سيتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون متر مكعب في السنة، موضحا أن 30 مليون متر مكعب من هذه المياه المحلاة ستخصص لقطاع السقي، فيما ستخصص 7 ملايين متر مكعب لتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب.

كما سيمكن هذا المشروع، يضيف الحافظي، من ربط مدينة الداخلة بمحطة تحلية مياه البحر على طول 130 كلم بميزانية تقدر بـ400 مليون درهم.

من جانبه، أشار أحمد البواري، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، إلى أن هذا المشروع النموذجي يتميز بالجمع بين تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقات المتجددة، مبرزا أن تشغيل هذه المحطة لتحلية مياه البحر سيتم بفضل طاقة كهربائية ريحية

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