أخنوش في افتتاح “ليلة المتاحف”: الملك يولي اهتماما خاصا بالفن

هبة بريس

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا للفن والثقافة، مشيرا أن الحكومة ستخصص ميزانيات لأعادة هيكلة مجموعة من المتاحف والفضاءات الثقافية ببلادنا.

أخنوش الذي افتتح مساء اليوم الأربعاء، بمتحف متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، الدورة الأولى لليلة المتاحف والفضاءات الثقافية، المنظمة من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، أكد كذلك أن هذه التظاهرة سيتم تنظيمها بشكل سنوي، بهدف الفن من المواطنين.

وتجدر الاشارة أن ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية، التي تنظم في دورتها الأولى، وتهدف إلى إبراز الدينامية الثقافية في المملكة، تقدم برنامجا متنوعا يتضمن عروض الفن الحديث والمعاصر، ستمكن جمهور عدد من مدن المملكة، من الدخول بالمجان لحوالى من 40 متحفا وفضاء ثقافيا، للاستمتاع بأجمل اللوحات الفنية، والتعرف أكثر على المتاحف.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0